Zahl der Zuweisungen im Zivildienst leicht gestiegen

Wien – Die Zahl der Zivildiener bleibt stabil. Bis September dieses Jahres haben sich 12.832 junge Männer für den Zivildienst entschieden, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es mit 12.726 ähnlich viele. Bei den Zuweisungen zu den Einrichtungen gab es mit 10.033 Zivildienern in den ersten neun Monaten 2023 einen leichten Zuwachs von 3,2 Prozent, erklärte Claudia Plakolm (ÖVP), Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Bedarf ist damit zu 86,4 Prozent gedeckt, im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 84 Prozent. Eine hundertprozentige Bedarfsdeckung wäre wünschenswert, aber sei nicht erreichbar, weil es immer zu kurzfristigen Ausfällen aufgrund von Krankheit oder Aufschub komme, erklärte Plakolm bei der Präsentation der Quartalsbilanz. Mit 41 Prozent die meisten Zivildiener sind im Rettungswesen eingesetzt, rund ein Viertel arbeitet in der Sozial- und Behindertenhilfe, rund zwölf Prozent in der Altenbetreuung und rund neun Prozent in den Krankenanstalten. Der Zivildienst sei damit "eine fixe Größen im österreichischen Gesundheitssystem und Sozialwesen in einer Größe, die sich niemand mehr wegdenken kann und will", so die Staatssekretärin.