Rund einem Drittel der ÖsterreicherInnen fehlen digitale Grundkompetenzen

Wien – Rund einem Drittel der Bevölkerung in Österreich fehlen digitale Grundkompetenzen. Laut Statistik Austria verfügten 2021 rund zwei Drittel der 16- bis 74-Jährigen über diese Basic Skills. Dieser Anteil sinkt erwartungsgemäß mit steigendem Alter und geringerem Bildungs- und Urbanisierungsgrad. Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) will bis 2030 alle Österreicher digitalisierungsfit machen und plant einen achtstufigen digitalen Referenzrahmen.

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 auf einen Wert von 80 Prozent der Bevölkerung mit digitalen Grundkenntnissen zu kommen. Turskys Vorhaben ist ambitionierter - er strebt 100 Prozent an. Heutzutage benötige man für neun von zehn Jobs digitale Grundkompetenzen, meinte er am Donnerstag bei der Eröffnung der Geschäftsstelle Digitale Kompetenzen. Diese Basic Skills seien aber auch nötig, um etwa die Teilhabe an E-Government-Lösungen sicherzustellen oder einfach nur am Leben teilzunehmen.