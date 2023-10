Wohnen mit Joe’s Möbelboutique

Joe’s Möbelboutique – seit 1978 Ihr Tiroler Partner, wenns ums Einrichten geht.

Im Rahmen einer Geschäftsfeier eines großen Zulieferanten wurden wir von dessen Geschäftsführer unlängst gefragt: „Was macht Ihren Erfolg aus? Einrichten, ja, aber warum schlägt die Wirtschaftskrise bei Ihnen nicht durch?“ Diese Frage beschäftigte uns und lies uns nicht mehr los. Was war es wirklich, warum kommen Kunden gerne zu uns und richten bei uns ein?

Wir lieben und können unser Handwerk!

Liebe und Freude an der Arbeit waren immer schon Pfeiler unseres Unternehmens. Freude, die nicht nur der Chef, sondern jeder Mitarbeiter bei seiner Arbeit hat. Das wird im Betrieb gelebt und entwickelt sich immer weiter. Unser Ehrgeiz ist es, unseren Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. Auch das wird laufend durch unsere begeisterten Mitarbeiter gelebt.

Individuelle Innenarchitektur auf Top-Niveau: Joe’s Möbelboutique am Innsbrucker Grabenweg 12 wird in 2. Generation von Jürgen Hohlweg und Andrea Andergassen geführt. © Joe’s Möbelboutique

Wir lieben es, kreativ zu sein!

Kreativität ist die Basis unseres Handwerks. Einrichten mit dem Ziel, ein „WOW!“, ein gutes Bauchgefühl zu erzeugen, aus einem Raum mehr zu machen als die Summe seiner Teile. Das ist für uns die Herausforderung, die wir bei jedem Kunden als Messlatte anlegen.

Unser Werkzeug – namhafte Markenhersteller gemischt mit kreativen Accessoires und einer Prise Exklusivität, umgesetzt von unseren fachkundigen und langjährigen Mitarbeitern, die gerne für unsere Kunden tätig sind.

Erfolg in der Krise – wie geht das?

Viele unserer Kunden sind Kunden, bei denen wir schon die 3. Generation einrichten dürfen. Einrichten hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen in den Betrieb und in jeden einzelnen Mitarbeiter. Aus vielen Kundenkontakten haben sich oft Freundschaften entwickelt, und am liebsten kauft man doch bei Freunden ein. Diese Erfahrung, einen zuverlässigen, termintreuen und kompetenten Partner zu haben, empfehlen viele unserer Kunden gerne weiter. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich! Danke, dass Sie an uns glauben und immer wieder gerne mit uns arbeiten!

Hochwertiges, mit Herz und Freude nach Kundenwünschen für lange Zeit geplantes Wohnen – dafür steht Joe’s Möbelboutique. © Joe's Möbelboutique

Wir sind Ihr Partner beim Renovieren.

Und dies möchten wir an dieser Stelle auch noch verstärken. Wir kümmern uns einfach um alles, angefangen von Maurerarbeiten, Wasser- und Elektroinstallationen bis zum Bodenverlegen und Ausmalen. Oft schon haben wir gehört: „Ich wünsche mir eine Firma, die das alles koordiniert.“ Wir bieten dies unseren Kunden an und koordinieren für sie auf Wunsch jene Professionisten, welche in den letzten Jahren oft schon ihre Zuverlässigkeit beweisen konnten. Wir lieben, was wir tun, und können unser Handwerk! Ich darf Sie einladen, kommen Sie zu uns, testen Sie uns – wir sind gerne für Sie tätig!