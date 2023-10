Letzte Generation-Protest: Rund 60 Aktivisten marschierten durch Innsbruck

Innsbruck – Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagnachmittag um etwa 16.25 Uhr einen Protestmarsch an der Uni-Brücke in Innsbruck gestartet. Dieser wurde am Vortag als Veranstaltung „Student March Innsbruck“ von der Letzten Generation auf Facebook auch angekündigt. Dort stand als Hinweis an mögliche Teilnehmende: „Wer nach Auflösung die Versammlung verlässt, riskiert keine Verwaltungsstrafe."