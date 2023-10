E-Bike auf Parkplatz in Seefeld von Fahrradträger gestohlen

Seefeld – Am helllichten Tag wurde am Donnerstag auf einem öffentlichen Parkplatz in Seefeld ein mehrere tausend Euro teures E-Bike gestohlen. Das Rad war laut Polizei und zusätzlich durch ein Stahlkabelschloss am Fahrradträger eines Autos gesichert. Zu dem Diebstahl kam es laut Polizei zwischen 12.15 und 14 Uhr.