Brettspiele, Survivaltag und Country-Schiff: Das ist am Wochenende los in Tirol

Die herbstliche Trägheit ist bei diesen spätsommerlichen Temperaturen noch nicht in Tirol angekommen. Auch dieses Wochenende haben unternehmensfreudige Tirolerinnen und Tiroler wieder einige Auswahlmöglichkeiten für ihr Freizeitprogramm. Von Brettspielabenden in Kufstein über Konzerte und Kabaretts, bis hin zu einem Survivaltag in der freien Natur. Für jeden Geschmack ist dieses Wochenende wieder was dabei.

📅 FREITAG (13. Oktober)

➤ Spilif - Album Release in Innsbruck: Im Treibhaus präsentiert die Innsbrucker Rapperin Spilif ihr Debüt-Album „irgendetwas das du liebst“ mit kompletter Band. Sie entdeckte bereits im Deutschunterricht die Liebe zum gesprochenen und geschriebene Wort für sich. Seit 2018 präsentiert sie ihre Texte nun auf Festival- und Clubbühnen, wie auch hier in Innsbruck. Jetzt heißt es also mal so richtig feiern auf der Album-Release-Party im Treibhaus um 21.00 Uhr. Weitere Infos gibt es HIER. Spilif war in dieser Woche übrigens zu Gast in „Tirol Live“.

📽️ Video | Rapperin Spilif mit ihrem Song „I quit“

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

➤ Gernot Kulis mit „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ in Innsbruck: Der österreichische Comedian und Kabarettist Gernot Kulis kommt mit seinem Programm nun am Freitag nach Innsbruck. Thema ist die Radio-Rubrik aus dem Ö3-Wecker: der Callboy. Es geht um die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert. Weitere Infos gibt es HIER.

Mit seinem Programm feiert der Comedian 20 Jahre Callboy-Ära. © Gernot Kulis

➤Hans Söllner in Ehrwald: Um 20.00 Uhr. Söllners Blick aufs Leben ist unbestechlich, sein Bild von der Welt in der er leben will, ist ein Gerechtes und seine Wut auf die, die diese Welt und ihre Lebewesen zerstören wollen, kommt mit Urgewalt. Der Künstler jault und flüstert – schreit und schimpft – spricht und erzählt – lacht und grinst – macht einen traurig oder fröhlich – treibt einen voran und hält einen fest. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Tauschmarkt Tulfes für Baby- und Kinderartikel: Zu viele Spielsachen, aber keine passende Skikleidung? Gummistiefel zu klein und Puzzel-Nachschub gefragt? Beim Tauschmarkt Tulfes kann man Kindersachen, die nicht mehr passen, verkaufen und/oder gebrauchte Kleidung und Spielsachen kaufen. Außerdem gibt es auch ein Kuchenbuffet. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Brettspiel-Abend in Kufstein: Das Kulturgut Brettspiel hat mit dem Brettspielverein Kufstein eine neue Basis im Alpenraum gefunden. Wer Interesse und Freude mitbringt wird eine gute gemeinsame Zeit mit Gleichgesinnten verbringen. Vom Einsteiger bis zum Vielspieler werden alle Schwierigkeitsgrade abgedeckt. Weitere Infos zur Anmeldung und weiteren Terminen gibt es HIER.

Bis Jahresende gibt es noch weitere Termine bei denen sich der Brettspielverein Kufstein trifft. © Axel Springer

➤ Survivaltag in Imst: Wie überlebt man in der Wildnis? Das lernt man am Survivaltag in Imst. Wie wird ein Feuer gemacht? Was braucht es um ein Lager zu bauen oder wie wird in der Natur Wasser gefiltert? Außerdem lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie man sich draußen am besten orientiert. Voraussetzung sind festes Schuhwerk, Sonnenschutz und sportliche Kleidung. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Stubaier Alphornbläser in Innsbruck: Ein Erlebnis aus harmonischen Klängen in Verbindung mit zeitgenössischer Interpretation wartet auf das Publikum beim letzten „Pop-up Event Innsbruck“. Die Stubaier Alphornbläser lassen ihre Töne um 15.00 Uhr in der Maria-Theresien-Straße erklingen. Die Gruppe besteht aus fünf Musikerinnen und Musiker und kombiniert traditionelle Tiroler Klänge mit moderner Musik. Weitere Infos gibt es HIER.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Die Stubaier Alphornbläser lassen ihre Töne um 15.00 Uhr in der Maria-Theresien-Straße erklingen. © Sandra Schöpf

➤ Jack Marsina & Flo's Jazz Casino in Imst: Die Stadtbühne Imst öffnet mit einem großen Eröffnungsfest ihre Pforten. Ab 20.30 Uhr swingen Jack Marsina & Flo’s Jazz Casino mit exzellentem Swing Beat im Stile von Frank Sinatra, Nat King Cole & Co. in den Abend. Nach gut zweijähriger Projektierung öffnet sich an einem Freitag, den Dreizehnten, der Vorhang für die Stadtbühne Imst. Das Kulturprojekt des gleichnamigen Vereins schafft in Imst einen neuen Veranstaltungsraum, der dezidiert der kulturellen Belebung des Tiroler Oberlandes dient. Weitere Infos gibt es HIER.

📽️ Video | Jack Marsina & Flo's Jazz Casino

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

➤ Kabarett mit Gabriel Castaneda „Hardi Gatti“ in Kirchberg: Austromexikaner Gabriel Castañeda widmet sich in seinem neuesten Stück der Empörung. Denn Empörung liegt im Trend! Ob über Wurstnudeln oder Amazon, dem Campingurlaub, bis hin zu den Dread gelockten Frisuren und dem Winnetou Faschingskostüm: Irgendwer regt sich sicher auf. Da kann dem Mexikaner aus Tirol schon mal ein “Hardigatti” (zu Deutsch: “verflixt”) entkommen. Weitere Infos gibt es HIER.

Austromexikaner Gabriel Castañeda widmet sich in seinem neuesten Stück der Empörung. © Gabriel Castaneda

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

📅 FREITAG UND SAMSTAG (13. und 14. Oktober)

➤ Basefive Festival in Innsbruck: Noch bis Samstag veranstaltet die Basefive zum zweiten Mal das „Festival Five“ in der coolsten Trainingslocation in Innsbruck. Es ist möglich unverbindlich das gesamtes Trainings, Nutrition und Reha Angebot kennenzulernen. Die „Base Fuel“- Bar versorgt alle Besucherinnen und Besucher täglich mit leckeren und gesunden Snacks & Drinks. Außerdem gibt es Highlights wie eine Sonnenaufgangstour, Live Musik, DJ Acts und vieles mehr. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Noamol-Festival in Innsbruck: In einer Welt, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, veranstaltet die IKB zum ersten Mal das Noamol-Festival. Im Innenhof der IKB (Salurner Straße 11, 6020 Innsbruck) finden eine Vielzahl an spannenden Aktivitäten rund um das Thema Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Wiederverwendung statt. Das Re-Use Festival bietet eine Fülle von Aktivitäten und Veranstaltungen, die dazu beitragen, unser Verständnis von Nachhaltigkeit zu vertiefen. Besucherinnen und Besucher können sich auf Workshops, Ausstellungen, Tauschhandel und DJ-Sounds freuen. Weitere Infos gibt es HIER.

Es findet eine Vielzahl an spannenden Aktivitäten rund um das Thema Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Wiederverwendung statt. © IKB

📅 FREITAG BIS SONNTAG (13. bis 15. Oktober)

➤ Koi Bar Food Festival am Lansersee: Internationale Markt- und Esskultur in einem besonderen Rahmen erwartet alle Kulinarik-Fans am Lansersee dieses Wochenende. Japanischer Robata-Grill, Paella, Spanferkel, japanisches & koreanisches Streetfood, Koi Street Food Truck und Verkostungen. Außerdem gibt es auch noch Workshops. Für die musikalische Umrahmung sorgen ein DJ und eine Jazzband. Weitere Infos und Tickets gibt es HIER.

➤ Ausstellung „Vom kleinen Saurier zum Ritter Rost“ in Hall: Eine illustre Gästeschar besucht die Burg Hasegg: der ängstliche Ritter Rost, das mutige Burgfräulein Bö und der freche Feuerdrache Koks. Normalerweise bewohnen sie eine eiserne Burg und erleben fabelhafte Abenteuer in Schrottland. Ihr Erfinder ist der deutsche Zeichner und Autor Jörg Hilbert. Sein Frühwerk zeigte Hilbert dem Tiroler Künstler Paul Flora. Über dessen Nachlass kamen die Zeichnungen in der Bibliothek des Ferdinandeums kürzlich wieder zum Vorschein. Es geht also auf eine Reise in den Fabelwesenwald zu Ritter Rost und seinen Freunden. Weitere Infos gibt es HIER.

Fräulein Bö mit sprechendem Hut, Koks der Drache und Ritter Rost mit seinem Teddybär. © Jörg Hilbert, Annette Betz Verlag

➤ Kitz Kulinarik x Piemonte in Kitzbühel: Hochqualitative Produkte, engagierte Gastronomen und Produzenten, all das sind die Zutaten für genussfreudige Tage im Kitzbüheler Stadtpark. Bei KITZ Kulinarik x Piemont treffen Kitzbüheler Spezialitäten noch bis Sonntag auf Produkte aus dem Piemont. Bereits zum zweiten Mal lädt das Event zum Schlendern, Verkosten und Mitnehmen in den Stadtpark Kitzbühel. Wer noch intensiver in das Thema eintauchen möchte, kann bei einer Genusstour über den Kulinarikmarkt teilnehmen. Am Samstag bieten zusätzlich bereits ab 08:00 Uhr heimische Aussteller das Beste aus regionaler Produktion, lokale Handwerkskunst und kulinarische Schmankerl beim wöchentlichen Kitzbüheler Genussmarkt in der Hinterstadt an.

Bei dieser Veranstaltung treffen Spezialitäten aus Kitzbühel auf Produkte aus dem Piemont. © Kitzbühel Tourismus

➤ Kulinarikwochen am Wilden Kaiser: Zum achten Mal veranstalten vier Top-Gasthöfe die Kulinarikwochen in Scheffau am Wilden Kaiser. Mit dabei sind der „Jägerwirt“, der „Gasthof Weberbauer“, der „Leitenhof“ und der Gasthof „Zum Wilden Kaiser“. Die dortigen Küchenchefs kreieren in dieser Zeit besonders ausgefallene mehrgängige Überraschungsmenüs. Wer sich im Restaurant gern auf höchstem Niveau überraschen lässt, sollte sich die Kulinarikwochen am Wilden Kaiser nicht entgehen lassen. Weitere Infos gibt es HIER.

Zum achten Mal veranstalten vier Top-Gasthöfe die Kulinarikwochen in Scheffau am Wilden Kaiser. © Fotografie Marie

📅 SAMSTAG (14. Oktober)

➤ Haiminger Markttage: Tirols größter Erntemarkt findet am 14. und 21. Oktober in Haiming statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich heuer wieder auf einen „echten Markt“ mit Kontakten und Geselligkeit freuen. 80 Marktstände zeigen lokale Produkte. Weine werden verkostet, während sich Kinder beim „Schmatzi-Projekt“ über Regionalität bilden.

Die Haiminiger Markttage sind zurück.

➤ Kinder-Werkstatt KreaKids in Kufstein: Esra & Serkan Ensen streben mit ihrer KreaKids Werkstatt am Samstag ab 10.30 Uhr bei Kinder fortschrittliches Denken, Bewusstsein, Produktivität und Kreativität anzuregen, damit sie zu Individuen werden, die wieder produzieren. Heutzutage hat der schnelle Konsum, also die Wegwerfkultur, unsere Welt unter seinen Einfluss genommen. Dieser Trend, der viele negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hat, hat sich auch auf unsere Kinder ausgewirkt. Die Kinder-Werkstatt möchte dieser Entwicklung entgegen wirken. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Soundless Guts in Lienz: Was benötigt eine Osttiroler Coverband, um den Status einer „lebenden Legende“ zu erlangen? Eine flippige Sängerin, ein paar Kerle mit Musikinstrumenten... und genug Feuer unterm Allerwertesten. So eine Band sind die „Soundless Guts“. Eine Band, die als Garagenprojekt begonnen hatte und die sich nie ernster genommen hat als unbedingt nötig. Ab 20.00 Uhr spielt die Osttiroler Band im Saal des Gymnasiums Lienz. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Repair Cafe in Jenbach: Ab 13.00 Uhr unterstützen ehrenahmtliche Expertinnen und Experten im Repair Café bei der Reperatur von defekten Gebrauchsgegenständen. Es gibt eine Schmuck-Reparatur, einen Fahrradcheck und Energieberatung, sowie ein Buffet von Foodsharing Jenbach. Weitere Infos gibt es HIER.

Expertinnen und Experten unterstützen bei der Reparatur von Gebrauchsgegenständen. © Knoflach-Haberditz

➤ Country Schiff und Linedance in Pertisau: Ab 18.00 kann auf dem Achensee bei einer Schifffahrt das Tanzbein zur Country-Musik von Ronny Nash geschwungen werden. Das Charterschiff wird zum "Tanzschiff" und lädt ein mit Freunden und Familie einen schönen Abend mit viel Humor zu verbringen. Weitere Infos gibt es HIER.

📅 SONNTAG (15. Oktober)

➤ Alpen Classica Festival in Innsbruck: Das euroregionale Festival der klassischen Musik findet von Juli bis Dezember 2023 bereits zum 8. Mal statt. Die Veranstaltung wird in drei Regionen, nämlich Trentino, Südtirol und Tirol, organisiert und umfasst mehr als 20 Konzerte sowie Meisterkurse für Streich- und Blasinstrumente. In Innsbruck finden im Rahmen des Festivals zwei Konzerte statt, eines dieses Wochenende um 19.30 Uhr im Tiroler Volkskunstmuseum. „Canciones populares espanolas“ mit den Künstlern: Duo Gueye und Carta. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Zachäussingen - Kirchtagsbrauch in Zirl: Wer die frühen Morgenstunden nicht scheut, der kann in Zirl einen besonderen Kirchtagsbrauch erleben. Nach alter Tradition wird hier der Kirchtag auf eine außergewöhnliche Art eingeleitet: bereits um 4:30 Uhr früh läuten 15 Minuten lang die Glocken und dann erklingt vom Kirchturm die „Zachäusmelodie“.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen