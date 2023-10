Tiroler Rad-Profi Felix Gall ist Österreichs Sportler des Jahres 2023

Überschwang ist Felix Gall fremd: Der Osttiroler Rad-Star, der im Juli die Königsetappe der Tour de France gewann, nahm am Donnerstagaben in aller Bescheidenheit die Trophäe für „Österreichs Sportler des Jahres“ entgegen.

Wien – Ganz geheuer war es Felix Gall nicht, als er am Donnerstag auf die Bühne der Wiener Stadthalle kam – „Sportler des Jahres 2023“: „Ich bin so stolz, das muss ich erst einmal sacken lassen“, bekannte der Osttiroler. Bereits zuvor war ihm von seinem engeren Landsmann Fabio Wibmer, dem millionenfach geklickten Trial-Star, die Trophäe für den Titel „Aufsteiger des Jahres“ überreicht worden.

Galls Leben drehte sich nach dem 19. Juli, dem Tag seines Siegs bei der Tour-de-France-Königsetappe, um 180 Grad. Ein neues Leben, das am Donnerstag mit dem Sieg bei der Österreichischen Sportlerwahl den nächsten Höhepunkt erfuhr. So ganz konnte es der 25-Jährige selbst nicht glauben.

Die beiden anderen nominierten Tiroler Jakob Schubert (Klettern/Platz 2) und Johannes Lamparter (Nord. Kombination/3.) sowie die bei den Damen nominierte Mountainbikerin Mona Mitterwallner (3.) klopften ihm beim gemeinsamen TT-Fototermin anerkennend auf die Schulter: „Hut ab!“ Jakob Schubert meinte allerdings demütig: „Die Dichte an guten Sportlern ist bei uns ja so groß. Da muss man schon stolz sein, überhaupt zu den Top 3 zu gehören.“

Emotionen schwangen bei der Sportlerwahl mehrmals mit. Etwa zu Beginn, als „Jedermann“ Cornelius Obonya die „Ode an den Sport“ rezitierte: „O Sport, du Göttergabe, du Lebenselixie­r.“ Geschrieben von Pierre de Coubertin, dem Begründer der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Paris. Ein Schlagwort: In Paris gehen 2024 Kletterer Jakob Schubert und Mountainbikerin Mona Mitterwallner auf Medaillenjagd. Nur Felix Gall wird dort wohl nicht starten – die Tour de France rollt nämlich am 21. Juli kurz vor der Eröffnungs­feier in die französische Hauptstadt. Und bei diesem Rennen für den „Sportler des Jahres 2023“ Erinnerungen wach ...