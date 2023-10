Betrunkener 25-jähriger Radfahrer stieß in Innsbruck gegen entgegenkommenden Rennradfahrer

Innsbruck – Am späten Donnerstag gegen 23.30 Uhr fuhr ein 25-jähriger Schweizer mit seinem Fahrrad in Innsbruck auf dem kombinierten Geh- und Radweg bei Vögelebichl neben einem weiteren Radfahrer in östliche Richtung. Zu gleichen Zeit kam ihm ein 22-jähriger Österreicher auf einem Rennrad entgegen, wobei es zur Kollision des Österreichers und Schweizers kam. Beide Personen stürzten und wurden schwer verletzt.