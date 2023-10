Unbekannte stahl in St. Ulrich E-Bike aus Garage: Polizei sucht Zeugen

St. Ulrich am Pillersee – In St. Ulirch im Bezirk Kitzbühel wird eine Einbrecherin gesucht. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilt, schlich sich die bisher unbekannte Täterin am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in die unversperrte Garage eines Einfamilienhauses in St. Ulrich am Pillersee und stahl daraus ein E-Bike der Marke Cube samt Ladegerät.