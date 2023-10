Jetzt auch noch im Kino: Taylor Swifts Konzertfilm „Eras“-Tour startet am Freitag auch in Tirol

Nach Konzertbühne und Football-Stadion sucht uns Taylor Swift jetzt auch auf der Kinoleinwand heim. Ihr Konzertfilm startet am Freitag in Tirol. Auf die Popqueen können sich scheinbar alle einigen. Warum eigentlich?

Innsbruck – Für ein Konzert ins Kino gehen? Ist nicht der erste Weg. Für die „Swifties“ geht es ab heute genau dorthin. Die Fans von Taylor Swift wollen auf ihr Idol treffen – und ein (Musik-)Erlebnis Revue passieren lassen. Oder es endlich nachholen. Der Konzertfilm „The Eras Tour“ gibt nämlich Einblicke in die Tour der US-Sängerin, die ja noch läuft. In Wien stehen drei Swift-Gigs im August 2024 an.

Der Run auf die Tickets nahm bei Swifts „Eras Tour“ bisher ungeahnte Dimensionen an. Aber auch der Vorverkauf zum Kinofilm in Österreich soll „gut angelaufen“ sein, berichtet Florian Vorraber, Marketingchef der Cineplexx-Kinos. Aus dem Metropol Innsbruck, wo der Swift-Streifen ebenfalls ab heute zu sehen ist, hört man Ähnliches. Vergleichbar mit den USA sei der Hype aber nicht. Dort wurden umgerechnet 95 Mio. Euro an den Kinokassen lukriert – noch bevor der Film angelaufen ist. Was den Reiz der 33-Jährigen ausmacht, wird einmal mehr gefragt. Was ist der Swift-Code? Und ist er zu knacken?