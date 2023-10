Re-Use-Projekt „Noamol-Box“: Pitztal gibt Dingen neues Leben

Auf den Wertstoffhöfen des Pitztals können in die „Noamol-Box“ bereits verwendete, aber noch gebrauchsfähige Produkte ausgemustert werden. Anstatt die benutzten Dinge einfach in den Restmüll zu werfen, können sie so einem „neuen Leben“ zugeführt und wiederverwendet werden. Das Projekt brachte seit letztem Herbst durchwegs positive Resonanz, sodass das Pitztal zum Vorreiter für das Tiroler Oberland wurde. Gesammelt werden Hausrat jeder Art sowie Freizeitgegenstände wie Sportartikel, Bücher und Spielzeug.