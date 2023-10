Nach massiven Protesten in Serbien: Präsident Vucic legt Wahl auf Dezember vor

Belgrad – Angesichts massiver Proteste gegen seine Regierung hat der serbische Präsident Aleksandar Vucic vorgezogene Parlamentswahlen am 17. Dezember angekündigt. „Serbien steht an einem Wendepunkt, die Bürger sollen sagen, was für eine Politik sie wollen“, sagte Vucic am Donnerstagabend im regierungsnahen Privat-TV-Sender Prva. Er werde die vorgezogene Neuwahl bis zum 2. November ausschreiben, wie dies die Verfassung vorsieht.

Das gegenwärtige Parlament hatten die Serben im April des Vorjahres gewählt. Die nationalistische Präsidentenpartei SNS hat darin zusammen mit Verbündeten eine komfortable Mehrheit. Vorgezogene Neuwahlen sind in Serbien häufig. Vucic regiert mit autoritären Methoden. Medien, Justiz und Verwaltung sind zum Großteil in Händen von Gefolgsleuten des Präsidenten, der auch SNS-Vorsitzender ist.

In Belgrad und in weiteren 60 Gemeinden, wo die Bürgermeister aus den Reihen der regierenden Serbischen Fortschrittlichen Partei (SNS) vor ein paar Wochen zurückgetreten waren, werden ein neues Stadtparlament bzw. neue Gemeinderäte gewählt. In Novi Sad und Nis, zwei Städten, in welchen die aktuellen Stadtverwaltungen in den Händen der SNS gute Aussichten auf Wahlniederlagen haben, wird es allerdings keine Wahlen geben.