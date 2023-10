Neue Therapie in Sicht: Bösartige Krebszellen sollen wieder „gutartig“ werden

Anna Philpott vom Wellcome-Stammzell-Forschungszentrum in Cambridge und ihre Co-Autoren haben ihre Forschungsergebnisse am Montag in „Development Cell“ veröffentlicht. „Neuroblastome sind die dritthäufigste Tumorerkrankung von Kindern. Sie entstehen aus in ihrer Entwicklung gestoppten Zellen der sogenannten Neuralleiste“, schrieben die Wissenschafter.