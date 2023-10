Großeinsatz am Innsbrucker Hauptbahnhof: Person bei Haltestelle vermutlich tödlich verletzt

Bei einem schweren Unfall am Innsbrucker Hauptbahnhof ist am Freitag gegen 11 Uhr eine Person ersten Informationen zufolge wohl tödlich verletzt worden. Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr stand im Einsatz. Die Person dürfte an der Bushaltestelle zwischen Bus und Bordstein eingeklemmt worden sein. Ein Reanimationsversuch wurde abgebrochen.