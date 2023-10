Gemüse, Gewitter, Glyphosat: Tiroler Landwirtschaft verändert sich

Am Freitag hat die Tiroler Landwirtschaftskammer die Ernteergebnisse der Tiroler Landwirtschaft präsentiert. Die Ergebnisse sind zufriedenstellend, trotz Extremwetterperioden und Ernteausfällen. Die Landwirtschaft wappnet sich mit Forschungsprojekten und geplanten Bewässerungsanlagen für längere und trockenere Sommer. Das Spritzmittel Glyphosat ist am Freitag nicht nur bei der EU in Brüssel Thema, auch in Innsbruck wird darüber gesprochen.