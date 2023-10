Größte je dokumentierte Vogelgrippewelle auf den Galápagos-Inseln

„Die größte Gefahr besteht wahrscheinlich für Populationen, die es nur dort gibt und die nicht sehr groß sind“, sagte der Leiter des Instituts für Virusdiagnostik des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), Martin Beer, der Deutschen Presse-Agentur. Nach bisherigen Erfahrungen bestehe vor allem für Wasservögel und Arten, die zu diesen Kontakt haben, Gefahr. Singvögel seien hingegen weniger betroffen. Damit besteht zumindest Hoffnung für die berühmten Darwinfinken. „Die, würde ich zumindest sagen, gehören jetzt nicht in die Gruppe, die an vorderster Front gefährdet ist“, sagte Beer.

Zwar seien Krankheiten keine häufige Ursache für das Aussterben von Arten, zitierte die Fachzeitschrift Science den Virologen Thijs Kuiken von der Erasmus-Universität Rotterdam. Allerdings könnten ansteckende Krankheitserreger kleine Populationen an den Rand des Aussterbens bringen. Das Risiko sei höher für Arten, die nur an einem Ort vorkommen, wie die Galápagos-Lavamöwe – mit nur 300 Brutpaaren die seltenste Möwe der Welt. Auch der Galápagos-Pinguin kommt nur auf den Inseln vor – er ist mit dem Humboldt-Pinguin verwandt, von dem in Südamerika viele Exemplare an der Vogelgrippe gestorben sind.