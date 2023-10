Mit 1,62 Promille: Alkolenker in Flaurling krachte gegen Holzfassade eines Hauses

Flaurling – Am Freitag endete die Fahrt eines stark alkoholisierten Autofahrers in Flaurling mit dem Aufprall gegen eine Holzfassade eines Hauses. Laut Polizei war der 68-jährige Einheimische mit 1,62 Promille im Blut, gegen 15.16 Uhr am Kirchplatz in Richtung Osten gefahren, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor.