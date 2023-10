Jordan Republikaner-Kandidat für Repräsentantenhausvorsitz

Im turbulenten Rennen um den Vorsitz im US-Repräsentantenhaus haben die Republikaner bei einer internen Wahl knapp den Hardliner Jim Jordan zum neuen Kandidaten gekürt. Der Vertraute von Ex-Präsident Donald Trump erhielt bei der Abstimmung in der Fraktionssitzung hinter verschlossenen Türen am Freitag laut übereinstimmenden US-Medienberichten 124 Stimmen. Allerdings kündigten 55 Republikaner an, ihn bei der Wahl im Plenum nicht zu unterstützen. Seine Kür ist daher ungewiss.