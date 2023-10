Whisky-Fans stellten Rekord für größtes Online-Tasting auf

Cheers und Slainte! 447 Whisky-Fans haben den Rekord für das größte Online-Tasting der Geschichte aufgestellt. Mitglieder der Scotch Malt Whisky Society aus 18 Ländern und über mehrere Zeitzonen hinweg beteiligten sich an der Veranstaltung zu Ehren des 40. Geburtstags des Whiskyclubs. So genehmigten sich Menschen in New York bereits zum Frühstück einen "Dram", wie ein guter Schluck Whisky genannt wird. Für Australier war es dafür ein Mitternachtstrunk.