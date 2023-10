Konservative wollen bei Neuseeland-Wahl zurück an die Macht

In Neuseeland entscheiden an diesem Samstag rund 3,8 Millionen Wahlberechtigte darüber, wer künftig ihr Land regiert. Umfragen zufolge könnte die konservative National Party mit ihrem Spitzenkandidaten Christopher Luxon (53) nach sechs Jahren zurück an die Macht kommen. Derzeit ist Labour-Chef Chris Hipkins (45) Regierungschef. Er hatte das Amt im Jänner nach Jacinda Arderns Rücktritt übernommen.