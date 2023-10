55 jährige Radfahrerin in Vils von gefälltem Baum erfasst

Vils – Ein während Forstarbeiten nicht abgesicherter Weg führte am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit einem umgestürzten Baum, der trotzdem ein relativ glimpfliches Ende nahm. Um etwa 16.10 Uhr waren ein 41 jähriger Österreicher und sein Sohn in Vils mit Holzschlägerungsarbeiten beschäftigt. Im Zuge der Arbeit stürzte eine Esche beim Fällen, trotz einer Seilsicherung, auf den darunter liegenden Fahrweg. Dort waren gerade ein 78 jähriger - und eine 55 jährige Deutsche mit ihren Fahrrädern unterwegs. Der 78 Jährige konnte die Baumsturzstelle passieren, bevor der Baum auf den Weg fiel.

Als die 55 jährige Radfahrerin die Stelle passieren wollte, stürzte der Baum vor ihr auf den Fahrweg. Die Frau konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Baum. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die 55 Jährige wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus in Reutte gebracht. Am Fahrrad und am Traktor entstand leichter Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrbahn während der Forstarbeiten weder abgesichert noch gesperrt gewesen. (TT.com)