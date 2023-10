Obfrau des Tierschutzvereins: „Wer ein Haustier will, soll ins Tierheim kommen"

Innsbruck Heute wird das neue Hunde- und Wildtierhaus beim Tierheim Mentlberg eröffnet. „Nach monatelangen Bauarbeiten bekommen rund 30 Hunde und ca. 200 Wildtiere ein neues Heim“, freut sich Veronika Rom-Erhard, Obfrau des Tierschutzvereins Tirol. Die Tierheime platzen aus allen Nähten, denn „viele Menschen wissen nicht, dass Tiere als Familienmitglieder 24 Stunden am Tag und das sieben Tage in der Woche versorgt werden müssen“, sagt Rom-Erhard in „Tirol Live“. Das unterschätzen viele Menschen. „Wenn die erste Euphorie vorbei ist, werden die Tiere dann abgegeben.“

Grund für die Abgebe eines Tieres in einem der vier Tierheime (Mentlberg-Völs, Katzenheim Schwaz, Katzen- und Hundeheim Wörgl, Katzen- und Hundeheim Reutte) brauche es keinen, betont Rom-Erhard: „Wir bewerten nicht, das ist nicht unser Ansatz.“ Ausschlaggebend sei einzig und allein, ob ausreichend Platz für ein Tier in einem Tierheim vorhanden ist, sagt Rom-Erhard.

Katzen- und Hundeliebhabern empfiehlt die oberste Tiroler Tierschützerin jedenfalls einen Besuch im Tierheim. Ein Termin sei für eine Tierbesichtigung aber notwendig. Warum? Der Tagesablauf der Tiere soll im Tierheim so wenig wie möglich gestört werden. „Die Aufregung, wenn Menschen da sind, ist so groß. Ein Dauerbellen über Stunden.“ Der Stresspegel in einem Tierheim sei extrem hoch. Je komplizierter ein Hund und je tragischer die Lebensgeschichte, desto länger muss die Kennenlernzeit zwischen Tier und Mensch sein, so Rom-Erhard.