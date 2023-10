Bus-Fahrgast bei Notbremsung in Innsbruck leicht verletzt

Innsbruck – Im Innsbrucker Stadtteil Hötting wurde am Freitagnachmittag ein Fahrgast eines Linienbusses durch eine Vollbremsung verletzt. Der Bus fuhr laut Polizei gegen 17 Uhr in der Brandjochstraße talwärts Richtung Stadtzentrum, als ihm an einer Engstelle auf Höhe des Hauses Nr. 11 ein weißer Lieferwagen entgegenkam.