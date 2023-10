Mit 60 als Schulassistent durchgestartet: „Manni ist eine coole Socke“

Eben a. A. – Grauer Vollbart, buschige Augenbrauen, aufmerksamer Blick und dazu ein gewinnendes, sanftes Lächeln. Manfred Brandstätter wäre die perfekte Weihnachtsmannbesetzung, wäre er nicht so sportlich schlank. Die Kinder in der Volksschule in Eben vergleichen den 1,94 m großen Vomper lieber mit Manni aus Disneys „Ice Age“-Filmen: ein riesiges Mammut, unter dessen rauer Schale ein liebevoller und fürsorglicher Freund steckt.