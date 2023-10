Nissan-SUV unter Strom wirkt entspannend im Alltag

Innsbruck – Ist das geliebte Gefährt in die Jahre gekommen, steht wegen Serviceaufwand oder Leasingende ein Wechsel an. Viele hadern nun mit der Entscheidung, ob es nochmals ein Verbrenner oder gleich ein Vollelektriker sein soll. Jedenfalls sollte sich der Umstieg im Alltag so wenig wie möglich auswirken.