Möwenschwarm setzte Flughafen in Venedig lahm, Falken sollten sie vertreiben

Wegen eines Möwenschwarms konnten am Freitag Flugzeuge am Flughafen in Venedig weder starten noch landen. Um die Tiere loszuwerden, wurden gezielt Falken eingesetzt.

Venedig – Ein großer Möwenschwarm, der sich auf Höhe der Start- und Landebahn aufhielt, hat dem Flughafen „Marco Polo“ in Venedig am Freitag erhebliche Probleme verursacht. Eine Stunde lang musste der Airport am Freitagvormittag geschlossen werden, um die Vögel zu entfernen. Infolgedessen wurden einige Flüge, die in Venedig hätten landen sollen, auf andere Städte wie Verona, Triest und Mailand umgeleitet.