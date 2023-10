99 Peitschenhiebe für Cristiano Ronaldo? Iran dementiert

Madrid – Die iranische Botschaft in Spanien hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach der ehemalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo im Iran zu 99 Peitschenhieben verurteilt worden sein soll. "Wir dementieren strikt, dass es ein Gerichtsurteil gegen einen internationalen Sportler im Iran gegeben hat", schrieb die Botschaft auf Social Media. Ronaldo sei am 18. und 19. September für ein Spiel in den Iran gereist und dort von den Menschen und Behörden freundlich empfangen worden, hieß es.