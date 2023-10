Pariser Louvre wegen Drohung geräumt: 15.000 Menschen evakuiert

Nach einer schriftlichen Drohung wurde das berühmte Pariser Museum am Samstag evakuiert. Am Nachmittag musste dann auch das Schloss von Versailles geräumt werden.

Paris – Wegen einer schriftlichen Drohung hat der Pariser Louvre am Samstag geräumt werden müssen. Das Museum habe eine Nachricht erhalten, aus der hervorging, dass Gefahr für das Museum und seine Besucher bestünde, sagte eine Louvre-Sprecherin. Am Nachmittag mussten dann auch das Schloss von Versailles und sein Park evakuiert werden.

Frankreich befindet sich nach der tödlichen Messerattacke eines Islamisten in einer Schule am Freitag in höchster Terrorwarnstufe und will bis Montag landesweit bis zu 7.000 Soldaten mobilisieren. Ein islamistisch radikalisierter junger Mann hatte einen Lehrer mit einem Messer getötet und drei weitere Menschen schwer verletzt. (dpa)