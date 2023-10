Radfahrerin flüchtete nach Unfall in Innsbrucker Kreisverkehr: 77-Jähriger verletzt

Innsbruck – Zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Samstagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Saggen. Gegen 13 Uhr war ein 77-jähriger Mann entlang der Falkstraße in Richtung Süden unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Siebererstraße laut eigenen Angaben mit einer unbekannten Radfahrerin kollidierte und stürzte. Er wurde dabei unbestimmten Grades im Gesicht und an den Händen verletzt.