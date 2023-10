Keine Tore, aber ein guter Test für die WSG

Eppan – Die WSG Tirol nutzte die Länderspielpause am Samstag für ein Testspiel beim FC Südtirol. Wer die defensive Ausrichtung des FCS in der italienischen Serie B grundsätzlich kennt, musste sich über das Resultat (0:0) am Ende nicht wirklich wundern.

„Es war ein hochintensives Match von beiden Seiten. Südtirol hat so gespielt wie in der Liga mit einem tiefen defensiven Block. Es war schwierig, Lösungen zu finden, aber die Jungs haben es gut gemacht. Es war ein 0:0 und Testspiel der eher besseren Sorte“, analysierte WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger nach dem Schlusspfiff am großen FCS-Trainingsgelände in Eppan. Da lernte er mit einem Schmunzeln auch den heißblütigen FCS-Trainer Pierpaolo Bisoli kennen: „Da bin ich ja ein Heiliger.“