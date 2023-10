Ungeschlagen am Parkett: Tiroler Volleyball-Teams im Höhenflug

Während die TI-volley-Damen am Sonntag bei Meister Linz den Höhenflug prolongieren wollen, legten die Hypo-Volleyballer am Samstag auf der USI gegen Ried schon vor.

Innsbruck – „Echt witzig“, lächelte Hypo-Macher Hannes Kronthaler am Samstag: „Zehn Minuten vor Anpfiff waren vielleicht vier Leute in der Halle, auf einmal sind alle auf einen Schlag gekommen.“ Und die rund 400 Zuschauer bekamen einen attraktiven Volleyball-Abend präsentiert, bei dem die Gäste aus Ried alles in die Waagschale legten.