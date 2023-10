69-Jähriger geriet in Reith im Alpbachtal mit Hand in Holzspaltmaschine

Reith im Alpbachtal – Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Samstagvormittag in Reith im Alpbachtal. Ein 69-jähriger Österreicher geriet laut Polizei mit der Hand in eine Holzspaltmaschine, die er selbst bediente. Er trennte sich dabei einen Teil seines linken Daumens ab. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Innsbruck geflogen. (TT.com)