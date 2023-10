Polnische Rechts-Regierung abgewählt - Oppositionsmehrheit

Bei der Parlamentswahl in Polen hat sich am Sonntag ein Sieg der Opposition abgezeichnet. Die Bürgerkoalition (KO) von Ex-Regierungschef Donald Tusk und zwei kleinere Oppositionsparteien lagen zusammen vor dem rechten Lager um die regierende PiS, wie aus einer Nachwahlbefragung am Sonntagabend hervorging. Tusk erklärte sich umgehend zum Wahlsieger. "Noch nie in meinem Leben war ich so glücklich, Zweiter zu sein", sagte der frühere EU-Ratspräsident in einer ersten Reaktion.