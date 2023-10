Auszeichnung für Tiroler Wärmepumpen-Hersteller Ovum

Den Spitzenplatz am internationalen Wärmepumpenmarkt sicherte sich die Unterländer Firma bereits im Vorjahr mit ihrer Produktreihe ACP. Die äußerst leise Luftwärmepumpe AC312P erreicht einen SCOP-Wert von mehr als sechs und ist damit auch auf Platz eins in der österreichischen Produktdatenbank GET sowie der deutschen BAFA-Förderliste gereiht. SCOP gibt das Verhältnis der erzeugten Heizleistung im Vergleich zur eingesetzten elektrischen Leistung an – je höher der Wert, desto mehr Wärme kann mit der gleichen Menge Strom erzeugt werden.