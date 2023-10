„Siebenfacher Mord, 15-facher versuchter Mord“: Schlepper nach Unfall in Bayern in U-Haft

Nach dem schweren Unfall, den ein mutmaßlicher Schlepper aus Wien in Bayern ausgelöst hat, verhängte ein Richter Untersuchungshaft über den 24-Jährigen. Ihm wird unter anderem siebenfacher Mord vorgeworfen.

Traunstein – Nach dem schweren Unfall, den ein 24-jähriger Schleuser auf der A94 in Bayern am Freitagmorgen ausgelöst hat, wurde der Lenker erstmals dem Richter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem staatenlosen Mann, der in Wien wohnhaft ist, unter anderem siebenfachen Mord, fünfzehnfachen versuchten Mord, Einschleusen mit Todesfolge sowie verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge vor.