20 Jahre „Jung & Frisch“: Ötztaler Formation feiert mit Jubiläumskonzert

Längenfeld – „Die Reaktion, die wir derzeit am öftesten hören, ist: Wie? 20 Jahre schon? – Das gibt’s doch nicht“, erzählt eine bestens gelaunte Anna Rausch im TT-Interview. „Wir können es selbst kaum glauben, wie schnell die Jahre verflogen sind. Und nun wollen wir das 20-Jahr-Jubiläum von Jung & Frisch auch gebührend feiern.“

Ein Blick zurück: Alles begann an der Musikschule in Längenfeld, als sich die Mädchen, ursprünglich als Gesangsduo und später als Trio, zusammenfanden. 2004 und 2006 ersangen und erspielten die Musikantinnen eine Auszeichnung beim „Alpenländischen Volksmusikwettbewerb“.

Ab diesem Zeitpunkt war es für Anna, Katharina und Maria ganz normal, am Wochenende unterwegs zu sein, um zu musizieren. Im Laufe ihrer musikalischen Jahre folgten für das Trio zahlreiche Auftritte in Österreich und über die Grenzen hinaus, „und wir durften mit vielen tollen Musikern zusammenarbeiten“.

„Wir blicken auf eine unbezahlbar schöne musikalische Zeit zurück und dürfen Erinnerungen und Begegnungen mit ganz besonderen Menschen in ihren Herzen tragen“, so das Resümee der drei.

Am 28. Oktober wird nun das 20-jährige Bestehen von Jung & Frisch um 19.30 Uhr in der Trofana in Mils gefeiert. Das Trio wird ein Konzert zum Besten geben und seine musikalischen Lieblingsstücke präsentieren. Peter Kostner führt als Moderator durchs Programm, und als Gaststars haben sich die Jubilare Die Wüdara Musi eingeladen, welche dann auch zum Tanz aufspielen wird.