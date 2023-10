Fahrerflucht: 23-jähriger Fußgänger von Alko-Lenker in der Steiermark getötet

Niederwölz – Ein 23-jähriger Fußgänger ist in der Nacht auf Sonntag von einem betrunkenen Pkw-Lenker im steirischen Bezirk Murau von hinten erfasst und getötet worden. Der junge Mann war gegen 2.45 Uhr auf der Glattjoch Straße (B75) in Richtung Oberwölz zu Fuß unterwegs gewesen, als es zum Unfall kam. Rettung, Notarzt und Feuerwehr konnten dem Murtaler nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Lenker hatte Fahrerflucht begangen, wurde aber ausgeforscht, so die Polizei.