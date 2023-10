Sportclub-Kapitän Dimov nach Zusammenprall mit Kopfverletzung im Koma

Sportclub-Kapitän Philip Dimov ist aufgrund von schweren Kopfverletzungen infolge eines Zusammenpralls mit einem Gegenspieler ins künstliche Koma versetzt worden. Das gab der Fußball-Regionalligist aus Wien bekannt. Der 33-jährige Abwehrspieler hatte am Samstag aufgrund des Vorfalls im Auswärtsmatch gegen TWL Elektra notärztlich versorgt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.