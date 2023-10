Mann von Brücke in Regensburg gestoßen - 28-Jähriger in Psychiatrie

Regensburg – Ein 28-Jähriger, der einen Mann von der berühmten Steinernen Brücke in Regensburg in Bayern gestoßen haben soll, ist in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. „Er wurde nach richterlicher Vorführung einer forensischen Fachklinik zugeführt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Sonntag. Weitere Informationen insbesondere zum möglichen Motiv der Tat wurden zunächst nicht bekannt.