Land prüft Einstieg bei Software-Firma

Innsbruck – Die in Innsbruck ansässige Firma AT Solution Partner EDV Beratungs- und Vertriebs GmbH (ATSP) hat sich auf die Einführung von SAP-Softwaresystemen und deren maßgeschneiderte Weiterentwicklung spezialisiert, insbesondere für Krankenhaus-Organisationen und den öffentlichen Dienst. So auch für das Land Tirol und die Tirol Kliniken.