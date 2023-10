Tänzelnd Grenzen abbauen: Programmpunkt des „Jungen Kulturmonats Oktober“

Brenner – Im Rahmen des „Jungen Kulturmonats Oktober“ (YUKUMOOKT) haben SchülerInnen aus Tirol und Südtirol sich am vergangenen Freitag am Brenner getroffen. Im Rahmen einer gemeinsamen künstlerischen Performance wurden, nach einem Impulsworkshop zum Thema Grenzen, Slacklines gespannt, über die die Grenze tänzelnd – und ohne den Boden zu berühren – überwunden werden konnte. Ziel der Aktion war es, die Grenzsituation in eine Begegnungssituation umzuwandeln und den Ort für junge Menschen neu zu codieren, hält das Programm von YUKUMOOKT fest.