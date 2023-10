Niederlage für Kitzbühel beim Hochfilzer-Jubiläum

Kitzbühel – 2:0 führte der EC Kitzbühel am Samstagabend in der Alps Hockey League bei Bregenzerwald, um sich die Butter am Ende bei der 2:3-Niederlage doch noch vom Brot nehmen zu lassen. Wie das passieren konnte? „Individuelle Fehler“, antwortete Headcoach Marco Pewal. „Am Ende haben wir wieder ein Tor zu wenig erzielt, das müssen wir uns genau so ankreiden wie die teilweise einfachen Strafen, die wir gezogen haben.“ Auch die Ausfälle (Mario Ebner, Joonas Niemelä und die gesperrten Laurin Müller und Moritz Matzka) wollte Pewal nicht als Ausrede gelten lassen.