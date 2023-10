Südföhn dreht diese Woche in Tirol nochmal auf: Von Tag zu Tag wärmer

Der Kälteeinbruch vom Sonntag ist in der kommenden Woche schnell vergessen: Eine Föhnfront von Süden her sorgt dafür, dass es von Tag zu Tag wärmer wird. Die Sonne kommt aber nicht überall durch, vereinzelt halten sich Wolken hartnäckig.

Wien – Anfang der neuen Woche wird das Wetter dank Zwischenhocheinfluss überall freundlicher, die Temperaturen bleiben jedoch herbstlich kühl. Vor allem nachts kann örtlich leichter Frost oder Reif auftreten. Spannend wird die Entwicklung im weiteren Wochenverlauf mit einer Tiefdruckentwicklung über Westeuropa. Dieses Tief lenkt etwas mildere Luft von Südwesten heran.

Der Montag startet in Tirol sonnig, es bleibt zunächst aber frisch. Anfangs halten sich ein paar Hochnebelfelder in den Tälern, tagsüber scheint meist die Sonne und am Himmel zeigen sich nur ein paar hohe, dünne Wolken. In der Früh ist es kalt, in einigen Tälern herrscht zum ersten Mal in diesem Herbst leichter Frost. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen dann 9 bis 14 Grad, in 2000 Metern Höhe um die 4 Grad.

Deutlich sonniger als im Westen ist es im Norden und Osten. Der Wind weht meist nur schwach und dreht tagsüber immer öfter auf Ost bis Süd. Die Frühtemperaturen liegen nur mehr bei minus drei bis plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei acht bis 15 Grad.

Der Dienstag bleibt bewölkt, zeitweise schaut die Sonne zwischen den Wolken durch. Der Tag beginnt wieder stellenweise frostig, am Nachmittag erreichen die Temperaturen maximal 10 bis 15 Grad. In 2000 Metern Höhe um die 7 Grad.

Nach und nach breiten sich die Wolken von Westen her auf ganz Österreich aus. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach, im Osten kommt mäßiger Südostwind auf.

Während in der Osthälfte Österreichs – trotz ein paar lokaler Frühnebel oder dünnen Schleierwolken zwischendurch – am Mittwoch vormittags der Sonnenschein überwiegt, erscheinen im Westen des Landes bereits deutlich mehr Wolken am Himmel. Sie breiten sich im Laufe des Nachmittags schließlich bis zum Alpenostrand aus. In ganz Nordtirol wird es zunehmend föhnig. Die Sonne scheint aber wohl erst am Nachmittag längere Zeit, zunächst ziehen nämlich viele Wolken durch, am Vormittag kann es auch kurz regnen, etwa im Außerfern. Die Temperaturen legen auf 14 bis 20 Grad zu. Selbst in 2000 Metern Höhe liegen sie bei über 10 Grad.

Am Donnerstag bleibt es in Nordtirol föhnig, wie am Vortag herrscht ein Mix aus Sonne und Wolken. An der Alpensüdseite dürfte ein Wolkenstau für trüberes Wetter und ein paar Regentropfen sorgen. Die Tageshöchstwerte klettern auf 16 bis 22 Grad an.

Vor allem in Teilen Osttirols, in Kärnten und auch in der Steiermark kann es zeitweise leicht regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, tagsüber meist aus Ost bis Süd.