Polen vor Machtwechsel: Nationalistische PiS verliert laut Endergebnis die Mehrheit

Bei den Wahlen in Polen am Sonntag erhielt die seit 2015 regierende PiS Partei zwar die meisten Stimmen, verlor aber ihre Mehrheit. Die Opposition mit dem früheren EU-Ratspräsidenten Tusk sieht nun eine Chance für einen Machtwechsel gekommen.

Warschau – Bei der Wahl in Polen hat ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien laut dem amtlichen Endergebnis eine Mehrheit der Parlamentssitze errungen. Dies gab die Wahlkommission in Warschau am Dienstag nach Auszählung aller Stimmen bekannt. Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wird demnach zwar stärkste Kraft im neuen Parlament, verfehlte aber die absolute Mehrheit klar.