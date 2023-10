Regierungspartei PiS in Polen abgewählt: Tusk gewinnt gegen Intimfeind Kaczynski

Warschau – Im polnischen Wahlkampf musste er mit harten Bandagen kämpfen. Donald Tusk war als Vorsitzender der oppositionellen Bürgerplattform (PO) der Hauptgegner der rechtsnationalistischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die er ersten Prognosen zufolge nun nach acht Jahren von der Macht verdrängen kann. "Die Herrschaft der PiS ist vorbei", rief der 66-Jährige am Sonntagabend bei der Wahlparty seiner Partei in Warschau.

In den Online-Netzwerken hat Tusk die PiS im Wahlkampf hart angegriffen – vor allem wegen der zweistelligen Inflation, der Verschärfung des Abtreibungsrechts und zuletzt wegen einer Affäre um illegal vergebene Visa. Profitieren konnte Tusk auch von einer Krise in der Armee, die wenige Tage vor der Wahl durch den Rücktritt zweier ranghoher Militärs ausgelöst wurde.

Das Kämpfen hat Tusk nach eigenen Angaben als Jugendlicher in seiner Heimatstadt Danzig gelernt. "Als Kind, als junger Mann war ich ein typischer Hooligan", sagte er vor einigen Jahren in einem Interview. Die Begeisterung für den Fußball hat sich Tusk bis heute bewahrt, seine kämpferische Energie steckte er aber schon als Student in die Politik, als er sich in der anti-kommunistischen Oppositionsbewegung engagierte.