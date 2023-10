Bekannt aus „Eine starke Familie": Schauspielerin Suzanne Somers ist tot

New York – Die US-Schauspielerin Suzanne Somers, die unter anderem mit Serien wie "Herzbube mit zwei Damen" und "Eine starke Familie" bekannt wurde, ist tot. Somers sei am Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf ihren Sprecher. Sie sei friedlich in ihrem Haus gestorben, umringt von ihrer Familie, hieß es in einer Mitteilung. Vor rund 20 Jahren hatte Somers eine Brustkrebs-Diagnose öffentlich gemacht.