Anstehendes VfGH-Urteil könnte 450 Mio. Euro an Corona-Hilfen kippen

Wien – Die Auszahlung von 450 Mio. Euro an Corona-Hilfen im kommenden Jahr könnte durch eine anstehende Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) gefährdet sein, berichtet der Standard am Montag. Der VfGH prüft seit Monaten die gesetzliche Grundlage der Auszahlungen und könnte Teile der Gesetzgebung kippen, was die für 2024 vorgesehenen Auszahlungen verhindern könnte.