Vor 25 Jahren: Der letzte Fall von Oberinspektor Derrick

Gegelte Haare, Maßanzüge und – sein Markenzeichen – die Tränensäcke, so kannte man den hünenhaften TV-Polizisten Derrick. Sportlich, in Lederjacke trat sein kleinerer Kollege Harry in Erscheinung. Was wenige wissen: Die Serie war anfangs eigentlich ein Spin-off. Wepper war dem Publikum als Harry Klein bekannt aus der Reihe „Der Kommissar“, in der auch Horst Tappert zwei Mal in kleinen Rollen aufgetreten war. Sogar der Name Derrick war in völlig anderem Zusammenhang schon in „Der Kommissar“ gefallen. Dort hatte der Betreiber eines Freudenhauses so geheißen.