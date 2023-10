35-jähriger Unternehmer Noboa gewinnt Wahl in Ecuador

Im südamerikanischen Land Ecuador hat sich bei der Stichwahl am Sonntag der Mitte-Rechts Politiker Daniel Noboa zum neuen Präsidenten gewählt. Mit 52 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen die linke Gegenkandidatin Luisa Gonzales durch. Noboa ist damit der jüngste Staatschef des Landes.

Quito – Der Unternehmer Daniel Noboa hat die Präsidentschaftswahlen in Ecuador gewonnen. Seine linke Gegenkandidatin Luisa Gonzalez gratulierte Noboa noch während der Auszählung der Stichwahl zum Sieg. Noboa kam nach Auszählung von knapp 90 Prozent der Stimmen auf 52 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Quito mitteilte. Gonzales erhielt 48 Prozent der Stimmen. Gonzales gilt als Schützling des wegen Korruption verurteilten Ex-Präsidenten Rafael Correa.