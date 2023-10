Wegen Beziehungsende: Steirerin soll Haus ihres Ex-Freundes angezündet haben

Schadendorf – Ein Brand in einem Einfamilienhaus in Schadendorf in Graz-Umgebung entpuppt sich zwei Wochen später als Brandstiftung. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang eine 55-jährige Frau festgenommen, die dafür verantwortlich sein soll. Laut Berichten handelt es sich um die Ex-Freundin des Hausbewohners, mit der der Mann kurz zuvor die Beziehung beendete.